تقاصيل مصرع عريس وإصابة شقيقته في حادث علي طريق بالدقهلية قبل فرحه بأيام

لقي عريس قبل فرحه بأيام مصرعه في عزبة الأحمر التابعة لقرية منشأة عبدالرحمن بمركز دكرنس شمال محافظة الدقهلية مصرع عريس قبل أيام من فرحه، وهو في طريقه لشراء بدلة العرس ومعه شقيقته، على طريق «منية النصر – المنزلة»، وذلك في حادث تصادم بين الدراجة النارية الذي كان يستقلها وسيارتان آخرتان، نتج عنها مصرعه وإصابة شقيقته بإصابات خطيرة، واحترق الدراجة النارية.



وكان تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء ايهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى العميد عصام رضوان، مأمور مركز منية النصر، بوقوع حادث تصادم بجوار كوبري الطاهري دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابة.





وانتقل ضباط مركز منية النصر إلى مكان الحاث وتبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم د ي و7639 قيادة حسام ا. ا.، 35 سنة صيدلي، ومقيم بمنية النصر أثناء اتجاهه المنزلة منية النصر والسيارة رقم 177857 ملاكي دقهلية، قيادة المدعوة نور جيهان م. ا.»33 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية الدراكسة مركز منية النصر، والطرف الثاني الدراجة النارية والتي كان يقودها الشاب المتوفي، وأثناء استقلاله الدراجة النارية هو وشقيقته غاده ح، 18 سنه، ربة منزل وتبين إصابتها باشتباه بكسر بحوض.



وبالفحص تبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ من قائدي السيارة الثانية، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة للسيارة الأولى واصطدامه بالدراجة النارية من الخلف، ونجم من ذلك وفاة قائد الدراجة النارية واحتراق الدراجة النارية أثناء الحادث.



وورد تقرير مفتش الصحة على جثة المتوفى محمد ح م، وتبين وجود خدوش وجروح سطحية بالوجه وجرح تهتكي بالرأس ناجية الجبهة، وسحجات وكدمات بالمساعد الأيمن والوفاة بسبب حادث طريق، ولا يوجد شبه جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6758 لسنة 2021 مركز منية النصر.





وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء القرية فور علمهم بمصرع العريس، محمد ح م، 26 سنة عامل، من عزبة الأحمر التابعة لقرية منشأة عبدالرحمن مركز دكرنس، مؤكدين انه من المقرر أن ينطلق العرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتم حجز قاعة الفرح في قرية ميت الخولي.





