يوفنتوس يستعيد نجومه قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد

عاد كل من الإسباني ألفارو موراتا والأوروجوائي رودريجو بيتانكور، اليوم الجمعة، للتدرب في صفوف يوفنتوس الإيطالي عقب انتهاء عطلتهما، وخضعا للفحوصات الطبية اللازمة.





ووصل ألفارو موراتا ورودريجو بيتانكور صباح اليوم إلى المركز الطبي الذي يملكه النادي الإيطالي ليبدءا استعدادهما للموسم الجديد.





وكان في انتظار اللاعبين العديد من جماهير "السيدة العجوز"، حيث قام موراتا وبيتانكور بالتقاط الصور معهم والتوقيع على القمصان التذكارية.





وبعد تجاوزهما الاختبارات الطبية، سيصبح اللاعبان تحت إمرة المدرب الجديد ماسيميليانو أليجري، الذي سبق وعملا معه مع اليوفي.





وعاد أليجري هذا العام لقيادة البيانكونيري بعد عامين من الجلوس دون تدريب، حيث سبق وتولى مسؤولية الفريق الإيطالي الذي يبحث للعودة للتتويج بلقب الكالتشيو، بين 2014 و2019 متوجا معه 5 مرات بلقب الدوري.





ولعب موراتا تحت إمرة أليجري بين 2014 و2016، بينما لعب بيتانكور تحت قيادة المدرب في الفترة من 2017 وحتى 2019.



