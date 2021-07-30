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زيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام 80 ألف برميل خلال مايو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:28 م
نفط الولايات المتحدة الأمريكية
نفط الولايات المتحدة الأمريكية
وكالات
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ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام 80 ألف برميل يوميا في مايو ؛ ليصل إلى 11.231 مليون برميل يوميا، وفقا لتقرير حكومي شهري.

 

وعدلت إدارة معلومات الطاقة تقديرها لإنتاج أبريل نيسان بمقدار 18 ألف برميل يوميا ليصبح 11.151 مليون برميل يوميا.

 

وفي حين زاد الإنتاج على أساس سنوي فإنه لم يعد بعد إلى ما قبل الجائحة عندما تجاوز 12.8 مليون برميل يوميا. وتقلص الإنتاج الأمريكي كثيرا بفعل مزيج من حرب أسعار عالمية وتراجع الطلب من جراء فيروس كورونا.

 

وبلغ الطلب الأمريكي على البنزين 9.137 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 8.791 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان. وسجل استهلاك نواتج التقطير، مثل الديزل، 3.874 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 3.988 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، حسبما أظهرته الأرقام.

 

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في ولايات البر الأمريكي الرئيسي الثماني والأربعين 0.1 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو أيار ليبلغ ذروة 14 شهرا عند 103.4 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري عن الإنتاج.

 

وتلك هي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.

 

كان إجمالي إنتاج الغاز بلغ الذروة عندما سجل 107.1 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر كانون الأول 2019.

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