يد مصر تواصل التألق.. ملخص ما قدمه المصريين اليوم الجمعة في أولمبياد طوكيو





يستعرض الفجر الرياضي نتائج الرياضيين المصريين في منافسات اليوم الجمعة، بمختلف الألعاب الرياضية، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والمقامة حاليًا وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.





وجاءت نتائج الرياضيين المصريين في أولمبياد طوكيو كالتالي:





كرة اليد





حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على منتخب السويد بنتيجة 27 – 22 ليتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.





الجمباز





ودعت ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، الأولمبياد بعدما احتلت المركز التاسع في تصفيات جمباز الترامبولين، برصيد 94.720 بفارق مركز واحد فقط عن المتأهلات إلى النهائي.





السباحة





استمرت اخفاقات السباحة المصرية فريدة عثمان حيث فشلت في التأهل من منافسات 50 متر حرة، حيث احتلت المركز الـ24 في منافسات السيدات، كما فشل أيضًا السباح علي خلف الله في التأهل بعدما جاء بالمركز الـ24 في منافسات الرجال.





الشراع





ودع علي بدوي منافسات الشراع فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلاله المركز 34 فى مسابقة الرجال، كما ودعت خلود منسي المنافسات بعدما احتلت المركز 41 في مسابقة السيدات.



