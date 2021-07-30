تعرف على القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل والتردد

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع القوة والإثارة، حينما يلتقي منتخب مصر الأولمبي البرازيل غداً السبت، في الدور ربع النهائي بورة طوكيو 2020.





منتخب مصر الأولمبي والبرازيل





ونجح منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني الوطني شوقي غريب في التأهل لهذا الدور، بعد تعادله مع إسبانيا دون أهداف وخسارة من الأرجنتين بهدف نظيف وفوز مستحق على أستراليا بهدفين.





موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل





وتنطلق مباراة مصر والبرازيل غداً السبت، في تمام الـ12 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ1 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.





ويتساءل الكثيرون من عشاق منتخب مصر الأولمبي وجماهيره، عن القنوات التي ستنقل مباراة البرازيل، وهو ما نرصده لحضراتكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية:





وأعلنت مجموعة قنوات bein sports مالكة حقوق البث الحصرية، نقل المباراة على قناة bein sports 7 المشفرة.





تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل





اسم القناة Bein sports HD7





التردد 12604 أفقي





معدل الترميز 27500





معامل تصحيح الخطأ 2/3 (نايل سات).





قائمة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل





وتضم قائمة منتخب مصر الأولمبي ثلاثة حراس هم الشناوي وجاد ومحد صبحي، وبالدفاع أحمد فتوح وفؤاد وحجازي والونش وعبدالسلام وبيكهام وأسامة جلال وكريم العراقي، إلى جانب أكرم وعمار وعاشور وماهر ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وطاهر ومجدي، إلى جانب ريان وصلاح محسن وناص منسي.



