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هشام حطب: ننتظر الكثير من منتخبي اليد والقدم في أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب هشام حطب، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، عن أمنياته بفوز المنتخب الاولمبي في مباراته غدًا أمام نظيره البرازيلي في ربع النهائي، مؤكدًا أن اللاعبين في منتخبي اليد والقدم يحققون دور كبير في اولمبياد طوكيو2020.

وقال "حطب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "ربنا يوقفنا مع البرازيل غدًا، وتم القيام بتأهيل نفسي وبدني لجميع لاعبي المنتخب الاولمبي".

وأضاف " العامل النفسي موجود ومنتظرين آن يقوموا بالفوز واللاعبين لديهم إصرار ببذل أقصى مجهود وعندهم ثقة في تحقيق الفوز وهذا سيعطيهم دعم واسم مصر في قلبهم واكبر دافع لهم".

وأشار إلى أن هناك الكثير من الآمال بالفوز في الكثير من الألعاب الفردية والجماعية في الاولمبياد خاصة أن ألعاب الكاراتيه والخماسي والمصارعة وفريق المبارزة في السلاح مازال لديهم أمال للحصول على ميداليات أخرى.

وفيما يتعلق بأرقام السباحة فريدة عثمان في أولمبياد طوكيو أوضح أنها لا تقوم بالمنافسة في مسافاتها المعتادة، ولكنها لم ترفض المشاركة في الاولمبياد لأن أرقام هي 50 متر فراشة وهذه المسافة غير مدرجة ضمن اولمبياد طوكيو.

واستطرد "نتابع كافة التطورات المتعلقة بالمشاركين في اولمبياد طوكيو 2020 وحققنا نتائج قوية حتى الآن"، مناشدًا المصريين بقوله "علينا أن ننتظر ولا نضع ضغط كبير على اللاعبين وذلك بدعمهم وإعطائهم طاقة ايجابية لأنها هي اللي ستجلب لنا الميداليات".


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