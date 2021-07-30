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أبرزهم ماجد المهندس.. مدحت خميس يكشف للفجر الفني جديده مع نجوم الوطن العربي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حالة من النشاط الفني يعيشها الموزع المتميز المايسترو مدحت خميس، خلال الفترة الحالية؛ إذ يعكف على التحضير لأكثر من عمل فني مع كبار النجوم بالوطن العربي.

"الفجر الفني" تواصل معه لمعرفة تفاصيل أعماله المقبلة، وأعرب بدوره عن سعادته بالتعاون خلال هذه الفترة مع أكثر من فنان مشيرا إلى أن هذه الأغنيات ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور متمنياً أن تنال إعجابهم.

وأضاف: أحضر لأكثر من عمل مع كلاً من راغب علامة وراشد الماجد وألبوم ماجد المهندس وألبوم اميمة طالب ونوال الكويتية.

وتكتّم على كافة تفاصيل هذه الأعمال التي يتم التحضير لها حتى تكون مفاجأة للجمهور.

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