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مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا بيلف ولا بيدور ورجل واضح

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد وأوفى بـ«حياة كريمة»، والتي تمتد إلى أغلبية القرى.

وأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث من قبل بكل جرأة وكل وضوح في أسوان وقال إن الصعيد مهمش، وعلق "بكري" قائلًا: "الرئيس السيسي لا يلف ولا يدور ورجل واضح".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن الجماعات الإرهابية في مقدمتهم جماعة الإخوان تسعى لضرب رموز الوطن، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي دولة تبنى بدون رجال دولة وتراكم خبرة.

وواصل: "عندما تحدث مشكلة معينة، فمثلًا عندما يحدث حادث قطار نجد من يطالب برحيل الفريق كامل الوزير، وزير النقل"، وتساءل مصطفى بكري:"هل نسيتوا ماذا فعل كامل الوزير وكيف نفذ تكليفات الرئيس السيسي؟".


وختم مصطفى بكري حديثه قائلًا: "والله العظيم الفريق كامل الوزير لا يرى منزله إلا نادرًا، وأحيانًا يبيت في مكتبه، وهذا عهد كثير الوزراء".

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مصطفي بكري كامل الوزير عبد الفتاح السيسي الاخوان

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