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بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصدرت أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بياناً مشتركا اليوم الجمعة رحبوا فيه بقرار قضائي يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإلغاء الإجراءات التي اتخذها الأخير بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي للعبة الشعبية.

وتتضمن الخطوات "إلغاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة المؤسسة وإلغاء الجزاءات والقيود المفروضة على بقية الفرق التسعة المؤسسة حتى يتسنى لها تجنب الخضوع لأي عقوبات من جانب يويفا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت محكمة إسبانية "يويفا" بإلغاء كافة العقوبات القانونية التي فرضت على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب التخطيط لتنظيم بطولة السوبر الأوروبية خارج مظلة "يويفا".

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