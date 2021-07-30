فرجاني ساسي يُشارك في خسارة الدحيل الودية أمام الشمال





شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري في خسارة فريقه الودية أمام نظيره الشمال.





ولعب فريق الدحيل مباراة ودية اليوم الجمعة على ٣ أشواط مدة كل شوط منها ٣٠ دقيقة.





وخسر الدحيل المباراة بهدف دون رد والتي جرت استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.





وشهدت المبارة مشاركة الدولي التونسي فرجاني ساسي في أول ظهور له بقميص الدحيل القطري بعد إعلان انتقاله في صفقة انتقال حر لمدة ٣ مواسم عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.



