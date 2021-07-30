موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصير النيجيري جونيور أجاي من الرحيل عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري خلال الأيام المقبلة.









وطالب مسئولو الأهلي المدرب الجنوب أفريقي بسرعة حسم موقف أجاي قبل التعاقد مع لاعب أجنبي بسبب اكتمال قائمة المحترفين في الفريق الأحمر .









ولم يظهر اللاعب النيجيري بالشكل المطلوب منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الزمالك في النسخة قبل الماضية التي أقيمت نهاية نوفمبر الماضي على استاد القاهرة.











