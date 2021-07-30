Advertisements

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
Advertisements
يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصير النيجيري جونيور أجاي من الرحيل عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري خلال الأيام المقبلة. 


وطالب مسئولو الأهلي المدرب الجنوب أفريقي بسرعة حسم موقف أجاي قبل التعاقد مع لاعب أجنبي بسبب اكتمال قائمة المحترفين في الفريق الأحمر .


ولم يظهر اللاعب النيجيري بالشكل المطلوب منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الزمالك في النسخة قبل الماضية التي أقيمت نهاية نوفمبر الماضي على استاد القاهرة. 



ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني صفقاته الصيفية الاهلي اجاي

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم مانشستر سيتي على رادار آرسنال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يحسم مصير أجايي

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

موسيماني يحسم مصير أجايي في الأهلي

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

03:53 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان