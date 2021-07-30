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محمد الباز بعد أحداث تونس: "عايز تتخلص من الإخوان وصلهم للحكم"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عقد الإعلامي محمد الباز، مقارنة بين خروج المصريين ضد الإخوان بعد عام من الحكم، وبين خروج التوانسة ضد حركة النهضة بعد القرارات الأخيرة من الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وحل الحكومة.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "البعض يقول هل سبب الاهتمام بما يحدث في تونس هو نكاية في الإخوان".

وأضاف "ولكن السبب في اهتمام الإعلام المصري بما يحدث في تونس هو التشابه الكبير بين ما حدث في مصر بعد وصول الإخوان إلى الحكم، وبين وصول حزب النهضة إلى الحكم في تونس".

وتابع "السبب في إلقاء الضوء على ما يحدث في تونس هو للتأكيد على أن ما حدث في مصر كان صحيحًا، وإثبات على أن وصول هذه الجماعة للحكم هو السبيل للتخلص منها".

واستطرد "عايز تتخلص من جماعة الإخوان سيبهم يحكموا لأن الناس هتعرف عالطول حقيقة هذه الجماعة، لأن السلطة بتقتلهم عالطول".

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محمد الباز قيس سعيد قرارات الرئيس قيس سعيد الاخوان أحداث تونس

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