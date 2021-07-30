حوار - رابح ماجر: الأهلي هو كبير إفريقيا.. وهذه رأيي في موسيماني.. وأتمني أن تطيح مصر بالسيلساو من الأولمبياد

تحدث رابح ماجر نجم الكرة الجزائرية والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في عام 1987، ضد بايرن ميونخ، في مباراة شهدت إحرازه هدفا في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد، عن الكرة العربية وحظوظ منتخب مصر في أولمبياد طوكيو الحالية.





كما أكد ماجر على أن الكرة الجزائرية لا تعاني في الوقت الحالي، ووصول فريقين من البلاد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دليل قوي أنها ستعود للتتويجات، فضلًا عن تتويج الخُضر بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.





وعن حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم المقبلة في قطر 2022، أكد أنه على ثقة بأن هذه البطولة ستكون هناك كلمة للمنتخبات العربية حال تأهل مصر والجزائر.





وحرص الفجر الرياضي على إجراء هذا الحوار مع رابح ماجر والذي جاء كالآتي:-





* في البداية.. ما رأيك في أداء المنتخب المصري الأولمبي بأولمبياد طوكيو الحالية؟





- أعتقد أنه أداء مقبول الفريق المصري قدم نفسه بشكل كبير وصعد إلى ربع نهائي من مجموعة قوية، كانت كل الترشيحات فيها للمنتخبين الإسباني والأرجنتيني.





* ماذا تتوقع من المنتخب المصري أمام البرازيل؟





- هي مباراة صعبة على كل حال، المنتخب المصري يملك أسماء جيدة وعليه أن يكون حذر ضد هجوم البرازيل الذي يتمتع بالثقة والغرور في نفس الوقت، وهنا لا بد أن يكون الدفاع المصري يقظ، حقيقةً أتمنى أن تواصل مصر طريقها وتتطيح بالسيلساو من الأولمبياد.





* برأيك.. ما الذي افتقده منتخب الجزائر للتواجد في طوكيو؟





- لا يوجد فقدان أي شئ، هي في كل الأحوال كرة قدم لم نكن موفقين هذه التصفيات وأعتقد أننا سنتواجد في الأولمبياد المقبلة.





* بالنسبة للأندية الجزائرية.. متى تعود إلى منصات إفريقيا للأندية؟





- صحيح لقد غابت الأندية الجزائرية على مدار السنوات الماضية، لكن وجود فريقين بربع نهائي كاف هذه النسخة دليل قوي أن الأندية الجزائرية قادمة لا محال، نحن أبطال إفريقيا للمنتخبات وحان الدور للعودة إلى منصات الأندية.





* كيف ترى حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم المقبلة بقطر؟





- يقول ضاحكًا حاليًا أنا أعيش في قطر وذلك مؤشر لإنتاج مستوى مميز، ثم يعود ويقول إن قطر ستكون فاتحة خير على العرب، حال وصول مصر والجزائر أعتقد أنهم سيسجلوا حضور في ربع نهائي المونديال.





* هل ترى أن الأهلي أصبح سيد إفريقيا بعد غياب 7 سنوات وعودته بقوة وحصد لقبين دوري أبطال إفريقيا؟





- الأهلي لا يحتاج إلى تقييم سواء بدوري الأبطال أو لا، هو بالطبع كبير إفريقيا من لا يعلم ذلك عليه متابعة التاريخ، لديه رئيس نادي عظيم وهو محمود الخطيب صاحب مهارة كروية بارعة، والآن هو إداري ناجح.





- الأهلي يمتلك إدارة عظيمة قادرة في كل وقت، قادرة أن تمنح جهازها الفني واللاعبين على منح الثقة، والمناخ المناسب للفوز بالألقاب، فضلًا عن ادارة الازمات بنجاح.





* كيف ترى تجربة موسيماني في الأهلي؟





- هي تجربة ناجحة بكل المقاييس لا تحتاج التقييم حاليًا، موسيماني استطاع أن يجعل الخطيب مرفوع الرأس، الآن هو لديه مدرب قاد الفريق لإنجاز تاريخي وحقق لقبين دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي، وثالث العالم.





* في النهاية.. هل تعرضت للظلم من فيفا في جائزة أفضل لاعب عام 87؟





- لقد تحدثت مرارًا وتكرارًا في هذا الأمر، الإعلام هو من صور أنني تعرضت للظلم لكن هذا لم يحدث، صحيح حصلت على دوري أبطال أوروبا وأحرزت هدف في النهائي وقتها ولكن الجائزة كانت للاعبي أوروبا في هذا الوقت لذلك لا مجال للظلم أو تشكيك في خيارات فيفا، الأمر محسوم.



