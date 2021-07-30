Advertisements

حوار - رابح ماجر: الأهلي هو كبير إفريقيا.. وهذه رأيي في موسيماني.. وأتمني أن تطيح مصر بالسيلساو من الأولمبياد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تحدث رابح ماجر نجم الكرة الجزائرية والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في عام 1987، ضد بايرن ميونخ، في مباراة شهدت إحرازه هدفا في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد، عن الكرة العربية وحظوظ منتخب مصر في أولمبياد طوكيو الحالية.

كما أكد ماجر على أن الكرة الجزائرية لا تعاني في الوقت الحالي، ووصول فريقين من البلاد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دليل قوي أنها ستعود للتتويجات، فضلًا عن تتويج الخُضر بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وعن حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم المقبلة في قطر 2022، أكد أنه على ثقة بأن هذه البطولة ستكون هناك كلمة للمنتخبات العربية حال تأهل مصر والجزائر.

وحرص الفجر الرياضي على إجراء هذا الحوار مع رابح ماجر والذي جاء كالآتي:-

* في البداية.. ما رأيك في أداء المنتخب المصري الأولمبي بأولمبياد طوكيو الحالية؟

- أعتقد أنه أداء مقبول الفريق المصري قدم نفسه بشكل كبير وصعد إلى ربع نهائي من مجموعة قوية، كانت كل الترشيحات فيها للمنتخبين الإسباني والأرجنتيني.

* ماذا تتوقع من المنتخب المصري أمام البرازيل؟

- هي مباراة صعبة على كل حال، المنتخب المصري يملك أسماء جيدة وعليه أن يكون حذر ضد هجوم البرازيل الذي يتمتع بالثقة والغرور في نفس الوقت، وهنا لا بد أن يكون الدفاع المصري يقظ، حقيقةً أتمنى أن تواصل مصر طريقها وتتطيح بالسيلساو من الأولمبياد.

* برأيك.. ما الذي افتقده منتخب الجزائر للتواجد في طوكيو؟

- لا يوجد فقدان أي شئ، هي في كل الأحوال كرة قدم لم نكن موفقين هذه التصفيات وأعتقد أننا سنتواجد في الأولمبياد المقبلة.

* بالنسبة للأندية الجزائرية.. متى تعود إلى منصات إفريقيا للأندية؟

- صحيح لقد غابت الأندية الجزائرية على مدار السنوات الماضية، لكن وجود فريقين بربع نهائي كاف هذه النسخة دليل قوي أن الأندية الجزائرية قادمة لا محال، نحن أبطال إفريقيا للمنتخبات وحان الدور للعودة إلى منصات الأندية.

* كيف ترى حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم المقبلة بقطر؟

- يقول ضاحكًا حاليًا أنا أعيش في قطر وذلك مؤشر لإنتاج مستوى مميز، ثم يعود ويقول إن قطر ستكون فاتحة خير على العرب، حال وصول مصر والجزائر أعتقد أنهم سيسجلوا حضور في ربع نهائي المونديال.

* هل ترى أن الأهلي أصبح سيد إفريقيا بعد غياب 7 سنوات وعودته بقوة وحصد لقبين دوري أبطال إفريقيا؟

- الأهلي لا يحتاج إلى تقييم سواء بدوري الأبطال أو لا، هو بالطبع كبير إفريقيا من لا يعلم ذلك عليه متابعة التاريخ، لديه رئيس نادي عظيم وهو محمود الخطيب صاحب مهارة كروية بارعة، والآن هو إداري ناجح.

- الأهلي يمتلك إدارة عظيمة قادرة في كل وقت، قادرة أن تمنح جهازها الفني واللاعبين على منح الثقة، والمناخ المناسب للفوز بالألقاب، فضلًا عن ادارة الازمات بنجاح.

* كيف ترى تجربة موسيماني في الأهلي؟

- هي تجربة ناجحة بكل المقاييس لا تحتاج التقييم حاليًا، موسيماني استطاع أن يجعل الخطيب مرفوع الرأس، الآن هو لديه مدرب قاد الفريق لإنجاز تاريخي وحقق لقبين دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي، وثالث العالم.

* في النهاية.. هل تعرضت للظلم من فيفا في جائزة أفضل لاعب عام 87؟

- لقد تحدثت مرارًا وتكرارًا في هذا الأمر، الإعلام هو من صور أنني تعرضت للظلم لكن هذا لم يحدث، صحيح حصلت على دوري أبطال أوروبا وأحرزت هدف في النهائي وقتها ولكن الجائزة كانت للاعبي أوروبا في هذا الوقت لذلك لا مجال للظلم أو تشكيك في خيارات فيفا، الأمر محسوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني مصر رابح مالجر حوار ماجر بأولمبياد طوكيو الزمالك البرازيل الاولمبي الأهلي

أخبار تهمك

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ 33 دقيقة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

منذ 33 دقيقة

حوار - رابح ماجر: الأهلي هو كبير إفريقيا.. وهذه رأيي في موسيماني.. وأتمني أن تطيح مصر بالسيلساو من الأولمبياد

منذ أقل من نصف ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رابح ماجر: محمد صلاح يستحق الحصول على الكرة الذهبية

أسطورة الكرة الجزائرية: منتخب مصر المرشح الأقوى للفوز بأمم إفريقيا

رابح ماجر يوجه رسالة هامة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريمير ليج

احذر يا أهلي.. الزمالك لا يخسر في النهائيات المصرية بالبطولات الإفريقية

موسيماني يتحدث عن حظوظ الأهلي في مونديال الأندية ويوجه رسالة للجماهير

حوار - رابح ماجر لـ "الفجر": لا أؤيد عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. وأرشح هذه الفرق للتتويج بالتشامبيونزليج.. والأهلي مرشح للوصول بعيدًا في دوري الأبطال..

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

09:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان