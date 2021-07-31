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وزارة البيئة في أسبوع| تركيب أول محطة رصد لحظية لمستويات الضوضاء

السبت 31/يوليو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الأحد الماضي إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالا بالمادة 58 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017 والتي تنص على التزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريًا. وأيضا في إطار تنفيذ الملحق رقم 1 مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.

وزيرة البيئة تشارك في الإجتماع الوزاري التحضيري لمحادثات المناخ
أكدت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الاجتماع التحضيري لقمّة المناخ على حرص مصر على تقديم الرؤى والأفكار حول الموضوعات التفاوضية الخاصة بتغير المناخ، وهذا ليس فقط لمشاركة مصر المملكة المتحدة في تحالف التكيف ولكن للمضي قدمًا وتحقيق نتائج مرضية، خاصة فيما يخص تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة يوم الإثنين الماضي، في الإجتماع الوزاري التحضيري الذي تعقده المملكة المتحدة بصفتها رئيسة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ المقبل cop 26 لوزراء أكثر من 50 دولة على مستوى العالم مثل إسبانيا، الصين، الجابون، فرنسا، أستراليا، الدنمارك بالإضافة إلى مجموعة من الدول العربية والإفريقية، لمناقشة سُبل المضي قدمًا في الموضوعات التفاوضية المختلفة، تمهيدًا لمؤتمر الأطراف بجلاسكو، حيث أكدت وزيرة البيئة على ضرورة الوصول لاتفاق واضح يضع تعريف محدد للهدف العالمي للتكيف مع ضرورة عمل تقييم للتقدم الجماعي المُحرز نحو تحقيق هذا الهدف، مشددةً على أهمية وجود اتفاق بين الدول على هذا التعريف.

وزيرة البيئة تعلن الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لمستويات الضوضاء بالفيوم

أـما يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الفيوم، وفي إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

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