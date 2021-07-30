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سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 أخرين في حريق بالمدينة الصناعية في حلب

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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 لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون بجروح في الحريق الذي نشب أمس في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب السورية.

وقال محسن كناني قائد فوج إطفاء حلب - حسبما نقل التلفزيون السوري، اليوم الجمعة - إن أحد المصابين توفى في المشفى، بينما ما زالت جثامين أربعة من الضحايا داخل المعمل الذي احترق أمس، وأضاف أن العمل جار انتشال جثامينهم من بين مخلفات الحريق.

وأكد أن الحريق "أخمد بشكل كامل وتتم حاليًا عمليات العزل والتبريد وإزالة الأضرار والمخلفات".

واندلع أمس حريق في معمل لصناعة الدهانات والمواد البلاستيكية يحتوي على مواد شديدة الاشتعال في المنطقة الثانية بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار.

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