Advertisements

مرض مى عمر "المفاجئ" يضعها على صدارة جوجل

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:13 م
مي عمر
مي عمر
Advertisements
تصدرت الفنانة مى عمر اليوم الجمعة، 30 يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إعلانها إصابتها بحالة مرضية مفاجئة دون إبداء أية تفاصيل أخرى.

مى عمر

وشاركت مى عمر متابعيها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" منشوراً قالت فيه: "قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات".

مرض مى عمر

وأضافت مي عمر أن الجميع من حولها ظلوا يطلبون منها العودة إلى القاهرة، مضيفةً: "ومع ذلك كنت متعبة للغاية ومريضة للعودة، وتم عمل الفحوصات وأنا الحمد لله أفضل بكثير الآن وأتعافى".

رسائل مى عمر

وتوالت منشورات مي عمر على "إنستجرام"، خلال الاسبوع الماضى رغم الحالة المرضية التى كشفت عنها، لتلقى مؤازرة كبيرة من جماهيرها وبعض الأصقاء.

إطلالة مى عمر

وأطلت مي عمر على جمهورها بظهور مميز لاقى استحسان متابعيها، حيث ارتدت فستانا أبيض اللون في آخر ظهور لها، لتبعث رسالة طمأنينة لكل محبيها.

آخر أعمال مى عمر

وقدمت النجمة مي عمر آخر أعمالها في الموسم الرمضاني 2021، مشاركةً أحمد السقا وأمير كرارة في بطولة "نسل الأغراب"، الذي أثار الكثير من الجدل، وهو من إخراج زوجها محمد سامي.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مي عمر مسلسل مي عمر مرض مي عمر حالة مي عمر الصحية الفنانة مي عمر أعمال مي عمر

أخبار تهمك

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ 35 دقيقة

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

حوار - رابح ماجر: الأهلي هو كبير إفريقيا.. وهذه رأيي في موسيماني.. وأتمني أن تطيح مصر بالسيلساو من الأولمبياد

منذ أقل من نصف ساعة

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

منذ 35 دقيقة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ريم سامي تنضم لأبطال مسلسل "نسل الأغراب" لأحمد السقا وأمير كرارة

لهذا السبب.. نور الشريف يتصدر "تريند جوجل"

لهذا السبب تتصدر تريند جوجل

شاهد.. إدوارد يكشف عن ملامح شخصيته بمسلسل "نسل الأغراب"

محمد جمعة ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب"

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14.. أزمة جديدة بين "جليلة" و "غفران" بسبب "عساف" | مسلسلات رمضان 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

09:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان