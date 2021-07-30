مرض مى عمر "المفاجئ" يضعها على صدارة جوجل

تصدرت الفنانة مى عمر اليوم الجمعة، 30 يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إعلانها إصابتها بحالة مرضية مفاجئة دون إبداء أية تفاصيل أخرى.





مى عمر





وشاركت مى عمر متابعيها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" منشوراً قالت فيه: "قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات".





مرض مى عمر





وأضافت مي عمر أن الجميع من حولها ظلوا يطلبون منها العودة إلى القاهرة، مضيفةً: "ومع ذلك كنت متعبة للغاية ومريضة للعودة، وتم عمل الفحوصات وأنا الحمد لله أفضل بكثير الآن وأتعافى".





رسائل مى عمر





وتوالت منشورات مي عمر على "إنستجرام"، خلال الاسبوع الماضى رغم الحالة المرضية التى كشفت عنها، لتلقى مؤازرة كبيرة من جماهيرها وبعض الأصقاء.





إطلالة مى عمر





وأطلت مي عمر على جمهورها بظهور مميز لاقى استحسان متابعيها، حيث ارتدت فستانا أبيض اللون في آخر ظهور لها، لتبعث رسالة طمأنينة لكل محبيها.





آخر أعمال مى عمر





وقدمت النجمة مي عمر آخر أعمالها في الموسم الرمضاني 2021، مشاركةً أحمد السقا وأمير كرارة في بطولة "نسل الأغراب"، الذي أثار الكثير من الجدل، وهو من إخراج زوجها محمد سامي.



