Advertisements

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 30/7/2021 في مصر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:16 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الموافق الـ30 من يوليو 2021، ارتفاعها خلال التعاملات، حيث وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 798 جنيهاً.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس في أعيرة 21، الذي سجل اليوم 798 بينما كان يوم أمس الخميس 794، وهو ما يمثل ارتفاعا بمعلد 10 جنيهان بيومين.

أسعار الذهب عيار 21 و18 و24

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 684 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 912 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6384 جنيهًا.

أسعار الذهب ترتفع

وسجلت الذهب استقراراً في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو عند 1832.40 دولار أمس الخميس، في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولار للأونصة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب ارتفاع أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب 18 أسعار الذهب

أخبار تهمك

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يتمسك بالانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ 35 دقيقة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

منذ 35 دقيقة

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

حوار - رابح ماجر: الأهلي هو كبير إفريقيا.. وهذه رأيي في موسيماني.. وأتمني أن تطيح مصر بالسيلساو من الأولمبياد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الجمعة 19 يوليو 2019

بعد ارتفاعه لمستويات غير مسبوقة.. الذهب يتراجع مجددا في سوق الصاغة

تراجع جديد في أسعار الذهب المحلى.. وعيار 21 يفقد 7 جنيهات

عاجل.. أسعار الذهب تقفز 11 جنيه في الجرام الواحد

أسعار الذهب في مصر تقفز من جديد في تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب ترتفع من جديد وتسجل زيادة 4 جنيه في الجرام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

07:31 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

09:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان