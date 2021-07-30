تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 30/7/2021 في مصر

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الموافق الـ30 من يوليو 2021، ارتفاعها خلال التعاملات، حيث وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 798 جنيهاً.





ارتفاع أسعار الذهب





وارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس في أعيرة 21، الذي سجل اليوم 798 بينما كان يوم أمس الخميس 794، وهو ما يمثل ارتفاعا بمعلد 10 جنيهان بيومين.





أسعار الذهب عيار 21 و18 و24





فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 684 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 912 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6384 جنيهًا.





أسعار الذهب ترتفع





وسجلت الذهب استقراراً في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو عند 1832.40 دولار أمس الخميس، في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولار للأونصة.







