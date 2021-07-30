"أمازون" تتسبب في هبوط البورصة الأمريكية خلال بداية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية اليوم الجمعة إثر تقرير قاتم لنتائج الأعمال ربع السنوية من أمازون.كوم، في حين أظهرت البيانات زيادة قوية لإنفاق المستهلكين في يونيو حزيران مما عزز التفاؤل حيال انتعاش اقتصادي مطرد.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 71.3 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة ليفتح على 35013.26 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 24 نقطة أو 0.54 بالمئة ليسجل 4395.12 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 162.4 نقطة أو 1.10 بالمئة إلى 14615.851 نقطة.