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الباز يزف خبرا سارا بشأن عودة مفاوضات السد الإثيوبي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الملء الثاني للسد الإثيوبي فشل، مؤكدًا أن مصر حاليًا لا تنشغل بمسألة سنوات الملء ولكنها تسعى إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل من أجل المستقبل.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة أن مصر تتجه إلى جولة جديدة من المفاوضات في يناير المقبل تحت رعاية الاتحاد الإفريقي عندما تتولاه دولة السنغال.

وأشار إلى أن دولة الكونغو بذلت مجهودا في رعاية المفاوضات الأخيرة، ولكن جهودها لم تسفر عن شيء وبعض المراقبين وصفت أنها لم تكن على القدر المطلوب.

وتابع "الفريق الذي يعمل في هذا الملف عينه على القادم لما زار وزير الخارجية المصرية دكار العاصمة السنغالية وبعدها وزيرة الخارجية السودانية لمناقشة ملف السد الإثيوبي من الألف إلى الياء".

واستطرد "هذا الملف أصبح موجود عند السنغال وتعرف ما جرى فيه والعلاقات بين مصر والسودان والسنغال تسمح بمساحة من الحديث والشرح والمراقبين المصريين عندهم تفاؤل أن هذه الجولة سيكون فيها تقدم ملحوظ في الاتجاه الذي تتكلم فيه مصر وهو اتجاه عادل".

وأوضح الباز "مصر تتعامل باحترافية عالية وتسير في اتجاه صحيح دون خداع أحد، ولدينا معلومات كثيرة ولكن مش كل الحاجات تنفع تتقال".

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