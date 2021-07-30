تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. اعرف طريقة التقديم على الكليات والمعاهد على لينك بوابة الحكومة المصرية





تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية في السطور التالية توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2021 للحد الادني، وذلك على لينك بوابة الحكومة المصرية.





توقعات الحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات والمعاهد للطلاب من خريجي الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية, تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2021/2022 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية، يترقب جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، أن يتم الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021، حيث يتطلع كلًا منهم في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريده.





كما يمكنك الاطلاع على المؤشرات الأولية الخاصة بالتنسيق، مع الرابط الخاص بتسجيل الرغبات للكليات والمعاهد.





بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، بدأ الطلاب للبحث عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 صناعي – تجاري – صناعي- فندقي خاصة بعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021، على مستوى محافظات الجمهورية.









تنسيق الدبلومات الفنية 2021





كما يمكن لجميع الطلاب، أن يتقدموا إلى تنسيق الكليات والمعاهد المتاحة لكل منهم، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، عبر الخطوات التالية:





- يقوم الطالب بالدخول إلى الرابط الخاص بوابة الحكومة الإلكترونية من هنا .





- ثم يضغط على جملة دليل القبول بالكليات والمعاهد.





- يختار المحافظة التي يتبع إليها.





- ثم يختار الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به.





- وبعد الدخول إلى الكلية سوف يمكنه الاطلاع على كافة الشروط المطلوبة، للالتحاق بهذا الكلية.



