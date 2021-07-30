تعرف على ضرر الإكثار من تناول عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، حيث له الكثير من الفوائد الصحية الكبيرة، حيث يسهم في فقدان الوزن ويساعد على الهضم، ويقضي على الجفاف.





ويسبب الإفراط في تناول أو شرب بعض الوجبات الصحية أو المشروبات، مخاطر وأضرار على الصحة اعامة، حيث يحتاج الجسم إلى كميات معينة من كل طعام.





وتوجد العديد من المخاطر التي ترتبط بالإكثار في شرب عصير الليمون والتي نستعرضها عبر بوابة الفجر في السطور التالية:





يسبب مشاكل للأسنان





يسبب الإفراط في تناول عصير الليمون تآكل مينا الأسنان، لأنه شديد الحموضة، والتعرض المتكرر يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، ما يجعلها عرضة للتسوس فيما بعد.





الحموضة ومشاكل المعدة





يحتوي عصير الليمون على كميات كبيرة من الحمضيات التي تسببالغثيان والقيء، على الرغم من أن مجموعة الفوائد الواسعة له غالبًا ما تركز على صحة الأمعاء، لكن الأفراط فيه يؤدي إلى تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي والارتجاع المريئي.





زيادة تقرحات الفم





يهيج عصير الليمون حال الإفراط في تناوله تقرحات الفم، التي تسبب آلاماً كبيرة لا يتحملها المصاب، ولاسيما عند الاستيقاظ من النوم.











