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كليب مغرومة 2 لنجوى كرم يتخطى حاجز الربع مليون مشاهدة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حققت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، نجاحات ساحقة بعد طرح كليبها الجديد مغرومة 2، وذلك عبر حسابها في "تويتر.

وحقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر يوتيوب؛ ولاقى إعجاب جمهورها الذي كان منتظر مشاهدة العمل المصور.

وكما نشر الفجر الفني منذ أيام، أن هناك نجم عربي مشهور سيشاركها الكليب، فكان النجم السوري معتصم النهار هو مفاجأة العمل، الذي تولّى إخراجه حسن غدار، وخطف الأنظار في المشهد الأخير من الكليب.

أغنية "مغرومة 2" من كل وألحان نبيل خوري، وهي الجزء الثاني من أغنية كرم "مغرومة"، التي أصدرتها في العام 1998، وجعلتها تتصدّر الترند بعد إعلانها منذ أيام عن تحضيراتها لعرض الأغنية.

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