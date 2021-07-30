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عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي آخر تطورات عملية انتقال الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني، إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

تطور جديد بشأن مفاوضات الأهلي لضم لاعب سيمبا

وأوضح المصدر أن الأهلي قدم عرضا ماليا جيدا للتعاقد مع اللاعب الموزمبيقي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في التعاقد مع جناح أجنبي مميز.

وتابع المصدر أن سبب تأخر حسم صفقة نجم سيمبا التنزالي يرجع إلى دخول نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في صراع مع الأهلي لضم جناح سيمبا حيث قدم مسؤولي النادي الجنوب إفريقي عرضا أكبر بكثير.

وأكمل المصدر موضحا أن ميكيسوني يفضل اللعب لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة عن الانتقال إلى نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأتم المصدر أن ميكيسوني خاض تجربة سابقة تحت قيادة بيستو موسيماني في جنوب إفريقيا رفقة صن داونز الفريق السابق لمدرب الأهلي الحالي.

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ميكيسوني صفقة الاهلي الاهلي

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