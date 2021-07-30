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بايرن ميونخ يفقد نجم الفريق للإصابة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أثار الألماني نيكلاس سولي، مدافع بايرن ميونخ، المزيد من الشكوك حوله، عقب مغادرته تدريبات الفريق، أمس الخميس، بعد 13 دقيقة فقط.

الدولي الألماني أمسك بأسفل ظهره داخل ملعب التدريبات، قبل أن يستشير طبيب الفريق، الذي نصحه بمغادرة المران في وقت مبكر.

وكشفت صحيفة "بيلد" عن غياب صاحب الـ 25 عامًا عن مران بطل البوندسليجا، صباح الجمعة، في ظل معاناته من آلام الظهر.

ولم يوضح النادي البافاري حتى الآن، مدى قوة الإصابة التي تعرض لها سولي، الذي عاد لتوه من العطلة الصيفية، حيث شارك في 3 حصص تدريبية فقط هذا الأسبوع.

وكان سولي قد غاب عن بداية فترة الإعداد، نظرًا لحصوله على عطلة إضافية بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2020.

ويعاني بايرن ميونخ من غياب عدد من مدافعيه قبل انطلاق الموسم، وذلك في ظل إصابة الثنائي لوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيز، وهو ما يهدد ظهورهما في بداية الموسم الجديد.

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