معاينة النيابة لجثة خفير انتحر بالتبين

كشفت معاينة 15 مايو والتبين الجزئية، لجثة خفير انتحر داخل إحدي الشركات الخاصة الكائنة بمنطقة التبين، أن الحثة لرجل خمسيني العمر وبهل طلقة نارية في البطن أخدثت تهتك بالكبد ونزيف دموي أدت إلي الوفاة في الحال.



وكشفت التحقيقات بورود إشارة من المستشفى العام، لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفادها، استقبال جثة المدعو "عطية عطية إسماعيل"، مصاب بطلق.



وبالإنتقال والفحص تبين انتحار الضحية، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.