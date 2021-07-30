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أهالي الغرق بالفيوم يكشفون بئر مياة ويطالبون المحافظ بفحصها ومعرفة صلاحيتها للشرب من عدمة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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وسط الزراعات والتى تبعد كيلو متر عن المنطقة السكنية بإحدى عزب قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم أكتشف ألمواطنين بئر يخرج منه مياة كثيفة من بين الصخور مائة بارد بعض الشيئ يستعين به الأهالى لقضاء حاجتهم فى فصل الصيف.

وقال أحد سكان المنطقة بأن هذا البئر تم اكتشافه منذ سنوات وتخرج من باطن أحدي الصخور الضخمة وتصب مياه علي مصرف ري زراعي.

واضاف أحدى سيدات العزبة بأنه بيتم الإستعانة بهذه المياه طوال فصل الصيف لبرودة مياهه الساقعة رباني وأن ربنا فجر لنا هذا العين لإنقاذ العزبة من العطش بسبب انقطاع المياة طوال الوقت وبنقوم لملئ جرادل وزجاجات المياة صيفًا وشتاء لبرودة في الصيف ودافئة طوال موسم الشتاء.

ويطالب الأهالي من الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بفحص وعمل تحليل كامل لهذة المياة والاستفادة منها لو كانت صالحة للشرب الادمي أو اغلاقه نهاية لو فيها ضرر لمستخدميها من أهالي القرية حرصٱ علي سلامتهم.

وناشد بتض أهالى القرية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لإرسال فريق متخصص وأخذ عينات من هذة المياة وإرساله إلي الجهات المعنية لمعرفة مصدر هذة المياة وهل تصلح للشرب من عدمه.

وأكد أحد المهندسين بعدم وجود مياه جوفية في باطن الأرض بمحافظة الفيوم وأن معظم المياة الموجودة عبارة عن مياة صرف صحي مختلطة بمياة الصرف الزراعي واكبر دليل عن هذا إغلاق مصنع تعبئه المياه الجوفية بقرية السيليين.
أهالي الغرق بالفيوم يكشفون بئر مياة ويطالبون المحافظ بفحصها ومعرفة صلاحيتها للشرب من عدمة
أهالي الغرق بالفيوم يكشفون بئر مياة ويطالبون المحافظ بفحصها ومعرفة صلاحيتها للشرب من عدمة
أهالي الغرق بالفيوم يكشفون بئر مياة ويطالبون المحافظ بفحصها ومعرفة صلاحيتها للشرب من عدمة
أهالي الغرق بالفيوم يكشفون بئر مياة ويطالبون المحافظ بفحصها ومعرفة صلاحيتها للشرب من عدمة
أهالي الغرق بالفيوم يكشفون بئر مياة ويطالبون المحافظ بفحصها ومعرفة صلاحيتها للشرب من عدمة
أهالي الغرق بالفيوم يكشفون بئر مياة ويطالبون المحافظ بفحصها ومعرفة صلاحيتها للشرب من عدمة

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