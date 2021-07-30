مأمورية الـ28 ألف جنبه.. حكاية تاجر قتله صديقه الخائن وتخلص من جثته بطريق البدرشين



تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات حول مقتل تاجر دواجن والتخلص من جثته بطريق البدرشين جنوب الجيزة، وتبين أنه بعد ارتكاب المتهم جريمته هرب إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج، وتحديدًا بقرية طهطا، حاملا حقيبة بداخلها المبلغ المسروق من الضحية، 34 ألف جنيه.



ثوان معدودة من تحديد مكان هروب الجاني، وأعدت مأمورية تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة والأمن العام ومديرية أمن سوهاج، وتمكنت من القبض على المتهم وبحوزته مبلغ 28 ألف جنيه.



ليعترف بارتكابه الجريمة نظرًا لمروره بضائقة مالية، فعقد العزم على قتل المجني عليه وسرقته لعلمه بأنه يحوز مبالغ مالية نظرًا لطبيعة عملهما بذات النشاط التجاري، وأنه دائم التحرك بالسيارة بمفرده، وقيامه بإنتظاره وإستقل السيارة برفقته لذات الوجهة وأثناء سيرهما غافله وأطلق عيار ناري من السلاح المعثور عليه بالسيارة فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وإستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وتخلى عنه بمكان العثور، وهرب بالسيارة وتركها بمكان العثور.





وعن المبلغ المالي المضبوط بحوزته أقر بأنه من متحصلات جريمته، وإنفاقه باقي المبلغ في سداد ديونه ومتطلباته الشخصية.



دقائق معدودة من قتل تاجر دواجن بمركز البدرشين، وقرر صديقه التخلص من جثته، حتى لا يُكشف أمره، حيث تخلص من الجثة بالطريق، ومن ثم توجه إلى الطريق الدائري، ليتخلص من السيارة النقل التي كان يقودها رفقة صديقه، وبداخلها السلاح المستخدم في جريمته، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة المنيب.



قبل هروب الجاني إلى مسقط رأسه بإحدى محافظات الصعيد، للاختباء عن أعين الشرطة، تحصل على مبلغ 34 ألف جنيه، خاصين بالضحية، وفر هاربا معتقدا أنه سوف ينجو من العقوبة.





بدأت القصة بتوجه تاجر دواجن عمره 31 سنة يوم الجريمة، وبرفقته صديق عمره 41 سنة، في طريقهما من منطقة الوراق إلى مركز العياط لشراء دواجن من إحدى المزارع هناك.



حال سير الصديقين بالطريق، وتحديدا عند نزلة أبو رجوان، التابعة لمركز البدرشين، أخرج الصديق " قائد السيارة النقل" فرد روسي الصنع، وأطلقه صوب صديقه مصيبًا إياه في عنقه، والتي أحدثت فتحة دخول وخروج، مخترقة عنقه خارجه من أذنه.



وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالطريق بنطاق القسم.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب محمد جمال برغش والنقيب أحمد فايز معاوني مباحث المركز، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة تاجر دواجن مقتولا، وتبين أنه أصل إقامته محافظة أسيوط، وله محل إقامة آخر بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وكان في طريقه إلى مزرعة دواجن بجنوب المحافظة.



وشكل مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبها، وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الجريمة والقبض عليه.



وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.