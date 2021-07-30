ياسمين صبري تتألق بأطلالة كاجول عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صور لها بإطلالة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور

والفيديوهات"إنستجرام".



نشرت"صبري" الصور،وهي مرتدية بنطلون أسود وتيشرت أبيض وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، محمد دياب، نهال عنبر، هبة مجدي، إخراج مرقس عادل.