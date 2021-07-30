Advertisements

ياسمين صبري تتألق بأطلالة كاجول عبر "إنستجرام"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صور لها بإطلالة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور
والفيديوهات"إنستجرام".

نشرت"صبري" الصور،وهي مرتدية بنطلون أسود وتيشرت أبيض وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، محمد دياب، نهال عنبر، هبة مجدي، إخراج مرقس عادل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

هل يفشل الزمالك قي تجديد عقد بن شرقي ؟

منذ 42 دقيقة

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ ساعة و 10 دقيقة

حوار - رابح ماجر: الأهلي هو كبير إفريقيا.. وهذه رأيي في موسيماني.. وأتمني أن تطيح مصر بالسيلساو من الأولمبياد

منذ ساعة و نصف

الكشف عن قيمة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالأزرق .. ياسمين صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

بالأسود.. غفران محمد تتألق في أحدث ظهور

بإطلالة جذابة.. هبة مجدي تخطف قلوب محبيها عبر "إنستجرام"

بالأصفر.. أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

بالأحمر الأنيق.. نهال عنبر تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور

ياسمين صبري تتألق بإطلالة كاجوال داخل سيارتها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

09:31 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

07:55 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان