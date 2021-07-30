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إصابات كورونا ترتفع إلى 196 مليونا و741 ألفا حول العالم

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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 ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 196 مليونا و741 ألفا و728 حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 4 ملايين حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و201 ألف و788 حالة.


وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و754 ألفا و668 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 612 ألفا و129 حالة.

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