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إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أصيب قبل قليل، 12شخص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى إتجاه القاهرة بنطاق مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد استقبال مستشفى ايتاى البارود 15 شخص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

والمصابون هم كلا من "على محمد على" ١٦ عاما مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد جابر وحيد" ١٥ عاما مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد على محمود" ٤٢ عاما مصاب بإشتباه ما بعد الاتجاج، "أحمد عصام الحناوى" ٢٣ عاما، مصاب بإشتباه نزيف داخلى بالبطن، "أحمد محمود أحمد" ٢٦ عاما مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، "عصام رجب أحمد" ٤٨ عاما مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، "أسماء محمود أحمد" ١٣ عاما مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم.

كما أصيب كلا من "عماد صبرى الحداد" ٢٢ عاما مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، "حنان فتحى البلتاجى" ٤٠ عاما مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، "سماح عصام وحيد" ١٧ عاما مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، "هانم السيد عبد السلام" ٥٠ عاما مصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، "محمود عبد الجواد محمد ١٧ عاما، مصاب بإشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى البارود العام لعمل الإسعافات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)
إصابة 12 شخص إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة (صور وأسماء)

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