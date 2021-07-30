Advertisements

استشاري نفسي عن قتل المرأة لزوجها: "اتقي شر الحليم إذا غضب" (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور علاء الغندور، استشاري التحليل النفسي والعلاج السلوكي، إن الخلافات الزوجية والأسرة التي طفت على الساحة خلال الفترة الأخيرة، تعتبر نتائج طبيعية لما حدث من قبل خلال السنوات الفائتة.

وأضاف "الغندور"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على "صدى البلد"، أنه طالب منذ سنوات طويلة بعمل برنامج تأهيل نفسي، للمقبلين على الزواج والطلاق وما زال يطالب بذلك، كما أنه طالب أيضا ببرنامج لتحويل النكد الزوجي الذي يؤدي لجرائم القتل إلى سعادة زوجية.

وأردف: أن تفكير الزوجة في قتل زوجها ليس وليد اللحظة، وأيضا كذلك بالنسبة للرجل، مضيفا أن المثل يقول "اتقي شر الحليم إذا غضب"، فعندما يصبر طرف في حين أن الآخر لا يتوقف عن الإهانة والإذلال وتوجيه اللوم بشكل متواصل بالإضافة للعوامل المساعدة "المشعللاتية" سواء الحموات أو الأخت أو الصديقة أو حتى السوشيال ميديا، حينها يحدث تصرف غير متوقع.

وأشار، إلى أنه يوجد أحيانا أشخاص يكون لهم دور كبير في تهدئة الأمور بين الزوج وزوجة، وهم في الغالب من أصدقائهم، الذين يحرصون على استمرار الحياة، فينصحون أصدقائهم بضرورة التواصل والتفاهم لإيجاد حلول لمشكلاتهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ظاهرة قتل المراة للزوج حوادث قتل بوابة الفجر الفجر استشاري نفسي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

هل يفشل الزمالك قي تجديد عقد بن شرقي ؟

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حوار - رابح ماجر: الأهلي هو كبير إفريقيا.. وهذه رأيي في موسيماني.. وأتمني أن تطيح مصر بالسيلساو من الأولمبياد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قيمة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

09:31 م

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

07:55 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان