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هل يفشل الزمالك قي تجديد عقد بن شرقي ؟

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فتح باب المفاوضات الرسمية مع المغربي أشرف بن شرقي أثناء فترة التوقف الدولي والتي اقتربت من الانتهاء بنهاية مشوار المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.
وأعلن مسئولو الزمالك عن التوصل لاتفاق مبدئي مع أشرف بن شرقي حول تجديد عقده بعدما حدد النجم المغربي طلباته المالية من قبل محاميه الذي عقد جلسة مؤخرا مع مسئولي القلعة البيضاء.
وأكد مسئولو الزمالك التوصل لاتفاق مبدئي مع أشرف بن شرقي حول تجديد عقده بعد الاتفاق على مدة وقيمة عقده الجديد على أن يتبقى فقط صياغة العقد لتوقيعه فور عودته من إجازته خلال فترة توقف الدوري.
وعاد أشرف بن شرقي من إجازته التي حصل عليها خلال أثناء توقف الدوري وانتظم في معسكر فريقه ببرج العرب دون الإعلان عن تجديد عقده الذي سبق وأعلن الاتفاق على بنوده من قبل مسئولي الزمالك، حيث فشلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في إنهاء ملف تجديد عقد النجم المغربي خلال فترة توقف الدوري الحالية.
وأعلن مسئولو الزمالك في وقت سابق عدم قدرتهم على فتح ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفارس الأبيض.
يذكر أن أشرف بن شرقي انضم إلى صفوف الزمالك لمدة 3 مواسم قادما من الهلال السعودي، حيث ينتهي تعاقده رسميا عقب نهاية الموسم المقبل.

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