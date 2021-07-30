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نجم المنتخب الجزائري يقترب من الدوري الإنجليزي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن كريستال بالاس الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم نيس الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن كريستال بالاس يسعى للتعاقد مع الجزائري يوسف عطال نجم نيس بطلب من مديره الفني السابق والحالي لبالاس باتريك فييرا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كريستال بالاس منح عقدًا جديدًا للإنجليزي جويل وارد في وقت سابق في الصيف الحالي لكن التعاقد مع ظهير أيمن جديد يجب أن يكون أولوية للمدير الفني الجديد باتريك فييرا.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه يجب أن يتطلع النادي اللندني أيضًا للاستفادة من علاقته القوية بمسئولي نيس من أجل الحصول على يوسف عطال البالغ من العمر 25 عامًا الذي كان ينتظره مستقبل كبير منذ بضع سنوات لكن إصابة قوية في ركبته تسببت بعرقلة تقدمه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن طريق عودة النجم الجزائري متعدد الإمكانيات كان بطيئًا وأنه إذا تمكن كريستال بالاس من إعادته إلى المسار الصحيح فلن يكون لديهم فقط لاعب موهوب للغاية ولكن أيضًا فرصة ممتازة لبيعه من أجل تحقيق أرباح هائلة في المستقبل.
 
 

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