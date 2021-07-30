مصطفى بكرى: "مصر بتتقدم والسوشيال ميديا بوظت الدنيا" (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القيادة السياسية والعسكرية ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناء على ثوابت منها حماية الدولة الوطنية ومؤسساتها، مضيفًا أن ذلك لا علاقة له بالتأييد أو المعرضة.وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الذي لديه وجهة نظر يستطيع أن يعبر عنها بكل حرية، لأن المجتمع ناضل كثيرًا كي يحصل على حريته، لذا حرية الرأي مضمونة ومكفولة بمقتضى الدستور.وتابع الإعلامي مصطفى بكري أن الحرية تختلف عن محاولة التشكيك في الجيش والشرطة، ودفع الناس للاعتراض على النظام الوطني، ومؤسسات الدولة الوطنية، مضيفًا: "والله ما تضرب رأسك في الحيط، حرية أيه دي مش حرية، دي مؤامرة على البلد الذي ينهض".وأردف أن بعض الناس لا يرون كل ما يحدث على حقيقته، موضحًا أنه حينما قال الرئيس السيسي «بطلوا هري» كان يعني التوقف عن التشكيك في كل شيء، لأن القرار لدي القيادة السياسية وهي التي ستتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولديها ثوابت بأنه لا يوجد تفريط في نقطة مياه واحدة وأن الأمن المائي خط أحمر.واستطرد أن الناس ليس لديها ثقة في كل شيء، وأصبحت تردد الشائعات وهي تعلم أنها ليست حقيقية، وتسببت السوشيال ميديا في إفساد أذهان المواطنين، مضيفًا أنه ينبغي وضع حدا لذلك من أجل حماية الوطن والخصوصية وأعراض الآخرين والقيم الأساسية التي أهدرت بعد 25 يناير.