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استشاري نفسي: المرأة أعظم ثروات العالم.. ومنزلها أولى من العمل في حالة واحدة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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يرى الدكتور علاء الغندور، استشاري التحليل النفسي والعلاج السلوكي، ضرورة أن تكون المرأة هي 75% من المجتمع، مشيرًا إلى أنها الأم العظيمة والزوجة الرائعة.

وأضاف الدكتور علاء الغندور، خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرأة أعظم ثروات العالم، وعندما تنحرف عن مسارها يجب أن تأخذها يد حنون محبة إلى الطريق المستقيم.

وواصل الاستشاري النفسي، "إذا وجدت المرأة أن الأسرة ستنهار بسبب عملها، فالمنزل أولى بها من العمل، وإذا استطاعت التوازن بين المنزل والعمل فتستمر في عملها".

ونصح الدكتور علاء الغندور، جميع أفراد الأسرة بـ"التمثيل" على بعضهم وتصنع الابتسامة، موضحًا أن المرأة هي الوحيدة التي تستطيع فك هموم الزوج والعكس صحيح.

وعدد الدكتور علاء الغندور، سبب المشاكل الأسرية، وقال إن أبرزها فشل في أوضاع العلاقة الحميمية والاغتراب النفسي والفكري والسلوكي واختلاف الاهتمامات بين الزوجين.



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