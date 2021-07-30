تفاصيل مفاوضات الزمالك مع حسام حسن مهاجم سموحة









كشف أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك، مع حسام حسن مهاجم سموحة السكندري والمعار إلي صفوف أهلي طرابلس الليبي.









وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "‏الزمالك يرغب في ضم حسام حسن نجم سموحة في صفقة تبادلية، والمهندس فرج عامر يرغب في الحصول على 40 مليون جنيه دون صفقات، وكارتيرون يأمل في انضمامه للفريق والمفاوضات مستمرة".









ويعيش المهاجم الدولي حسام حسن، حالة من التألق الكبير خلال الموسم الكروي الحالي، مع نادي سموحة السكندري، ومن بعدها مع أهلي طرابلس الليبي.









وكان قد أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن حسام حسن مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، لديه ثلاثة عروض من أندية الدوري المصري، بالإضافة إلى عرض آخر من أحد الأندية الإماراتية.