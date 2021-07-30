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"هانت ياروحي".. بهذه الطريقة شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".


علق "عبدالعزيز" علي الصورة قائلًا:"هانت ياروحي".

والجدير بالذكر ان آخر أعمال "ياسمين"كان بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" الذي جمعها بزوجها أحمد العوضى للمرة الأولى بمشاركة دينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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