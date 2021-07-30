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استّعرض سيارته الرولز رايس.. السعودي نادر النادر يستفز الجمهور على طريقة محمد رمضان

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثار مشهور التواصل الاجتماعي الشاب السعودي نادر النادر حالة من الجدل، بعدما استعرض على جمهوره خلال مقطع فيديو سيارته الرولز رايس الجديدة.

تصرفه المثير تسبب في تعرضه لانتقادات عدّة، من متابعيه ممن اعتبروا أن مشهور منصات التواصل السعودي يصر على لفت الأنظار باستعراض ممتلكاته، وأنه يسير على نهج الممثل المصري محمد رمضان.

وظهر نادر النادر في مقطع الفيديو قائلاً: "بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الحلا والجمال يتحدثان عن نفسهما، الله على الرولزات"، ثم استعرض السيارة مستخدما الريموت الخاص بها، ليصطحب بعد ذلك متابعيه بأول جولة بسيراته الرولز رايس الجديدة.

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