"ستات قادرة" أغنية جديدة لـ جابر القرموطي

طرح الإعلامي جابر القرموطي أغنية ساخرة جديدة بعنوان "ستات قادرة"،وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقناته على يوتيوب..



تناقش الاغنية في إطار ساخر العلاقات الزوجية الأسرية، وكيفية التعامل بينهما.



وتلقي الضوء بشكل ساخر على الحوادث العنيفة التي انتشرت مؤخرا لبعض النساء اللاتي يقتلن أزواجهن.

وقد اعتاد القرموطي على معالجة الموضوعات والقضايا في إطار خارج الصندوق، مدعوما بأغنية مصاحبة للحلقة في إطار ساخر عن العلاقات الزوجية، عبر قناته على اليوتيوب



https:www.youtube.comwatch?v=LmWrRGw6Fhc

