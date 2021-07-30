"ستات قادرة" أغنية جديدة لـ جابر القرموطي

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"ستات قادرة" أغنية جديدة لـ جابر القرموطي
الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:36 م
منار داود
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طرح الإعلامي جابر القرموطي أغنية ساخرة جديدة بعنوان "ستات قادرة"،وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقناته على يوتيوب..
تناقش الاغنية في إطار ساخر العلاقات الزوجية الأسرية، وكيفية التعامل بينهما.
وتلقي الضوء بشكل ساخر على الحوادث العنيفة التي انتشرت مؤخرا لبعض النساء اللاتي يقتلن أزواجهن.
وقد اعتاد القرموطي على معالجة الموضوعات والقضايا في إطار خارج الصندوق، مدعوما بأغنية مصاحبة للحلقة في إطار ساخر عن العلاقات الزوجية، عبر قناته على اليوتيوب
https:www.youtube.comwatch?v=LmWrRGw6Fhc
تناقش الاغنية في إطار ساخر العلاقات الزوجية الأسرية، وكيفية التعامل بينهما.
وتلقي الضوء بشكل ساخر على الحوادث العنيفة التي انتشرت مؤخرا لبعض النساء اللاتي يقتلن أزواجهن.
وقد اعتاد القرموطي على معالجة الموضوعات والقضايا في إطار خارج الصندوق، مدعوما بأغنية مصاحبة للحلقة في إطار ساخر عن العلاقات الزوجية، عبر قناته على اليوتيوب
https:www.youtube.comwatch?v=LmWrRGw6Fhc
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