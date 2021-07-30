شقيق طبيبة الدقهلية التي قتلها زوجها يكشف آخر تفاصيل القضية (فيديو)

كشف الدكتور محمود حسن، شقيق طبيبة الدقهلية ياسمين المقتولة على يد زوجها، بـ11 طعنةً نافذةً، آخر تفاصيل وتطورات القضية.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على "صدى البلد"، إنه يتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على المجهود الجبار الذي بذلوه في القبض على طبيب الأسنان الذي كان هاربًا.





وأضاف، أنه على ثقة تامة بالقضاء المصري ونزاهته وأنه سوف يأتي بحق شقيقته، مشيرًا إلى أن أسرة الطبيبة المقتولة لم تحصل - حتى الآن - على أقوال المتهم في القضية، لأن التحقيقات ما زالت في النيابة العامة، ولم يطلع عليها أحد.



