تطورات مثيرة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

تعهدت أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، بمواصلة العمل على إقامة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز بمعركة قضائية هامة مع الاتحاد الأوروبي للعبة.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، اليوم الجمعة، أن محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، قضت بإلغاء الإجراءات التأديبية التي اتخذها "يويفا" بحق 12 نادياً مؤسسا لبطولة دوري السوبر الأوروبي، كما أن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ ستنظر في القضية.





وأعلن 12 فريقاً عن أنفسهم كأعضاء مؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي في 18 من أبريل (نيسان) الماضي، لكن مشروع تلك البطولة انهار في غضون 72 ساعة بعد انسحاب تسعة أندية على إثر احتجاجات جماهيرية، وكذلك معارضة "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" إلى جانب روابط الدوريات المحلية وحتى الحكومة البريطانية والعائلة الملكية.





وكانت الأندية التسعة، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وتوتنهام وآرسنال وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان، قد تم تغريمها سبعة ملايين جنيه إسترليني(7ر9 مليون دولار) من قبل "يويفا"، وكذلك خصم نسبة 5% من العائدات التي تحصل عليها من المشاركة في البطولات الأوروبية.





لكن محكمة في إسبانيا قضت بضرورة إلغاء العقوبات الموقعة على الأندية وإنهاء الإجراءات التأديبية ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، وهي الأندية التي بقت في مشروع إقامة دوري السوبر الأوروبي.





ومن المحتمل أن يتسبب هذا القرار في جدل كبير في الكرة الأوروبية، خاصة مع عزم الأندية الثلاثة على إنهاء ما وصفوه بالموقف الاحتكاري من جانب "يويفا".





وردت الأندية الثلاثة في بيان مشترك قائلة جاء فيه: "ترحب أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، بقرار المحكمة بإلزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء القرارات المتخذة ضد جميع الأندية التي أسست دوري السوبر الأوروبي، بما فيها الإجراءات التأديبية التي اتخذها ضد ثلاثة أندية والقيود المفروضة على الأندية التسعة المتبقية لتجنب الإجراءات التأديبية التي اتخذها "يويقا".





وأضاف البيان: "المحكمة قبلت الطلب المقدم من مؤسسي دوري السوبر الأوروبي ورفضت استئناف "يويفا" وحذرته من أن عدم الامتثال للحكم سيؤدي إلى غرامات ومسؤوليات جنائية محتملة".





وأوضح: "سيتم إعادة النظر في القضية من خلال محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والتي ستراجع الموقف الاحتكاري ليويفا في الكرة الأوروبية".





وتابع: "من واجبنا معالجة القضايا الخطيرة التي تواجه كرة القدم، لقد قدم "يويفا" نفسه على أنه المنظم الوحيد والحصري والمالك الأوحد لمسابقات كرة القدم الاوروبية".





وأردف: "هذا الموقف الاحتكاري يتسبب في ضرر بالغ لكرة القدم الأوروبية وتوازن المنافسة، وكما يتضح من الأدلة فإن الضوابط المالية غير كافية وقد تم فرضها بشكل غير صحيح ، للأندية الحق في إدارة مسابقاتها الخاصة".



