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السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
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أعلنت  الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الجمعة، طرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين.

 

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنها تريد شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

وستم شحن  الشحنة من 24 سبتمبر  إلى الرابع من أكتوبر مع الدفع بخطابات ضمان مدتها 180 يوما.

 

تشترط الهيئة وصول العطاءات بحلول ظهر الاثنين وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي.

 

كانت المناقصة السابقة للهيئة في 27 يوليو تموز، واشترت فيها 180 ألف طن من القمح، منها 120 ألف طن من القمح الأوكراني و60 ألف طن قمحا روماني

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هيئة السلع التموينية مصر شحنة قمح مصر تستورد قمح القمح

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