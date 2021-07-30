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تصل لـ42 درجة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس غد السبت

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غد السبت، حيث توقع خبراء الإدارة العامة للتحاليل أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، نهارًا.

أما عن حالة الطقس ليلًا، فتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، أن تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

طنطا 38 24

شبين الكوم 39 25

بلطيم 33 24

مطروح 32 24

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 39 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 26

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 25

طابا 38 24

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 39 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

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