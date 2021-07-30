علي كاكولي يهدّد بمقاضاة مروّجي شائعات تورّطه في قضية مخدرات





تداولت وسائل إعلام كويتية أخبار عن تورط اسم الممثل الكويتي علي كاكولي في قضية بتهمة حيازة المخدرات وأثارت هذه الأنباء جدلا واسعا.



الأمر بدأت تفاصيله، بعدما أعلنت إحدى المواقع الإخبارية أخبار حول القبض على شخص يدعى علي كاكولي، بعد توقيفه والقبض عليه في مطار الكويت بتهمة حيازة المخدِّرات، وبدأت التكهنات تدور حول أن هذا الشخص هو الممثل الكويتي ونجم مسلسل دفعة بيروت الذي لاقى رواجا كبيرا.



ولكنّه بعد كمٍّ من الأخبار، خرج عن صمته ببيان من موكّله القانوني، نشره الكاكولي، وجاء فيه أنّ الخبر المتداول يتضمّن افتراءً على سمعة الفنّان وعائلته، داعياً الجميع إلى التّثبّت من صحّة الخبر وعدم الاستعجال بتداوله، مشيراً إلى أنّ مَن يتناقل هذا الخبر "لا يُريد الخير إنّما الشرّ بعينه".



ودعا الكاكولي إلى عدم تناقل الخبر، فكتب "إنّ كلّ من يساهم من قريب أو من بعيد في ترويج مثل هذه الشائعات وإعدادها وإرسالها، يضع نفسه أمام المساءلة القانونية المشدّدة".



ورأى البعض أنّ البيان جاء مُبهماً، ولم يتضمّن نفياً لخبر توقيف الكاكولي أو تأكيداً، ولم يوضح حقيقة التّهمة المنسوبة إليه.



وسخر الصحافي الكويتي أبو طلال الحمراني المتخصّص في القضايا والجرائم من بيان مكتب المحاماة، وكتب: "أعزّائي المحامين، أنا لا أذكر أحداً قام بذكر اسم الممثل علي كاكولي غيركم في بيانكم المنشور اليوم"، مقترحاً على المحامين "بأن يظهر اليوم الفنان بنفسه بفيديو، وينفي تهمة احتجازه، ويقضي على الشائعات على قولتكم".

