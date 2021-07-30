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أيمن صابر يطرح "بحبك" عبر قناته على "اليوتوب"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يعود المطرب ايمن صابر بأغنية جديدة من كلمات عبد الرحمن عثمان وألحان طاطا وتوزيع يحيى يوسف الأغنية بعنوان "بحبك من البداية" وقام صابر بتصويرها مع المخرج Ek وسيقوم بطرحها غدا عبر قناته على اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية بحبك من البدايه وقلبي مش معايا ومعاكي اكيد..قابلتك شدتيني وفعلا صدقيني ده احساس جديد.. بحبك وحبك في قلبي ملوهش بديل.
لا قادر اخبي ولا برضو ذنبي ان عمري في حياتي ما شوفت في جمالك مثيل.

عيوني بيقولولي وناقص يحلفولي ان غيرك مليش 
في ليلي وفي نهاري بفكر شاغله بالي في حبك بعيش .
بحبك وحبك في قلبي ملوهش بديل... لا قادر اخبي ولا برضو ذنبي ان عمري في حياتي ما شوفت في جمالك مثيل .

بحبك من البدايه وقلبي مش معايا ومعاكي اكيد.
يذكر أن آخر اغاني ايمن صابر كانت أغنية "محلمتش بيك" التي طرحت العام الماضي وحققت نجاحا كبيرا 


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