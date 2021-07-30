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آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن التفاصيل الأخيرة التي تخص قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق والنادي الأهلي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قد تواصلوا بالفعل مع محامي النادي في هذه القضية، وأبلغهم موقف الفريق الأبيض.

واضاف المصدر :"حاول محمود كهربا تخفيف الحكم في القضية، ولكن محامي النادي أبلغنا باستقرار العقوبة الموقعة على اللاعب من قبل المحكمة الرياضية، والتي تبلغ قيمتها 32 مليون جنيه".

يذكر أن محمود كهربا كان رحل عن صفوف الزمالك من ما يقرب من 3 مواسم، وانتقل إلى صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالى قبل أن يعود إلى النادى الأهلى.

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