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حقيقة حسم اتحاد الكرة أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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نفي أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، حسم  مصير الأندية المشاركة في الموسم الجديد من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية بشكل نهائي.

أوضح مجاهد في تصريحات تلفزيونية "كان من المفترض أن نرسل للاتحاد الإفريقي قوائم الأندية المشاركة يوم 30 يونيو الماضي، وحصلنا على مهلة تنتهي يوم 10 أغسطس المقبل".

وأشار إلى أن الأهلي هو الفريق الوحيد الذي ضمن مشاركته بشكل رسمي بعد تتويجه بدوري الأبطال.

وأكد أنهم جاهزون لكل الاحتمالات، ولا نريد استباق الأحداث ونعلن عن أسماء الأندية.

وألمح أحمد مجاهد في ختام تصريحاته بهذا الشأن إلى أن هناك محاولات تنسيقية مع كاف، وقد يقبل الاتحاد الإفريقي بالتأجيل أو مد المهلة مرة أخرى.

ويتبقى سبع جولات ببطولة الدوري المصري التي تأجلت مجددا ليوم 5 أو 6 أو 9 أو 10 أغسطس انتظارا لما ستسفر عنه مباراة منتخب مصر ضد البرازيل، يوم السبت المقبل، في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو.


ويضمن بطل الدوري ووصيفه المشاركة في دوري الأبطال، بينما يشارك بطل كأس مصر وثالث الدوري في كأس الكونفدرالية.

ونظرا لتتويج الأهلي بلقبي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي، فإن هناك صراع على من يستحق البطاقة الثانية المؤهلة لكأس الكونفدرالية وصيف الكأس أم رابع الدوري.

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