"مصر بلا غرقى".. مبادرة مصرية للحد من حوادث الغرق (فيديو وصور)









شهد مقر الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالإسكندرية إحتفالية "اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق"، مساء اليوم الجمعة والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ضمن 'مبادرة مصر بلا غرقى'.جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية،و الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وأشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي لنشر ثقافة الأنقاذ، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسن منسق مبادرة مصر بلا غرقي بمحافظة الإسكندرية."تنفيذ ٢٧ فاعلية لليوم العالمي للحد من حالات الغرق"وأكد الدكتور "أشرف صبحي"، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، أنه تم تنفيذ ٢٧ فاعلية لليوم العالمي للحد من حالات الغرق، لتوعية المواطنين بأهمية السلامة والإنقاذ والعاملين على الشواطئ، وحمامات السباحة في جميع أنحاء الجمهورية."حالات الغرق جرس إنذار بأن هناك مشكلة"وقال الكابتن نبيل الشاذلي المستشار الفني لإتحاد الغوص والإنقاذ بالإسكندرية "للفجر"، أن مبادرة مصر بلا غرقى تحرك المياه الراكدة، ويجب علينا الإهتمام بحوادث الغرق المتكررة، وذلك بعد الوصول لمرحلة خطيرة من ارتفاع نسبة الغرقى، وهو يعد جرس إنذار بأن لدينا مشكلة يجب أن ننتبه إليها، كما أن المبادرة قد لاقت الكثير من التشجيع من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكافة الجهات المسؤولة، والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وتابع "للفجر": أن المبادرة كانت سببًا لدعم ومساندة ما يقدمه الإتحاد في عملية الإنقاذ، وهو لم يكن موجودًا من قبل ذلك، وهناك إهتمام حقيقي بالمبادرة من جميع الفئات، حيث يتواجد مندوبين من جميع الوزارات في لجنة المبادرة، وهو ما يجعل كل وزارة ملتزمة بتعليمات اللجنة."لم يكن يتواجد تحكم في عملية الإنقاذ في مصر"وتابع "الشاذلي" لم يكن يتواجد تحكم في عملية الإنقاذ في مصر، وكان الإتحاد يكافح في عملية إنقاذ الغرقى، منذ أكثر من ثلاثين عامًا، من خلال تنظيم دورات وتدريبات، وإرسال بعثات للخارج، وبذل كثير من الجهد."إطلاق كود مصري جديد"وأضاف أن "الإتحاد المصري للغوص" قد أطلق "كود مصري"، وهي عبارة عن بعض التعليمات والتوجيهات الجديدة، والتي ستنفذ على جميع الآندية الرياضية، والمنشآت السياحية، والشواطئ العامة والخاصة، والفنادق، والقرى السياحية."الإتحاد يحتاج إلى الدعم من الدولة لتنفيذ جميع التعليمات"وتابع أن الإتحاد يحتاج إلى الدعم من الدولة لتنفيذ جميع التعليمات لحماية أرواح أبناء مصر، مضيفًا أنه من الصعب أن نرى أسرة من أي محافظة بمصر على أحد الشواطئ قادمة لقضاء يوم سعيد وتستمتع بمياه البحر، وفجأة يغرق أحد أفراد أسرتهم بسبب عدم إتباع بعض التعليمات والإرشادات."شواطئ الساحل الشمالي من اخطر الأماكن"و أضاف "الشاذلي" إلى أن شواطئ الساحل الشمالي من أخطر أماكن السباحة، وخاصة في وقت إرتفاع الأمواج، وهناك الكثير من الشواطئ والمواطنين لا تلتزم بالتعليمات، وهو ما كانت تشهده الشواطئ، حيث يتم رفع الراية الحمراء لمنع النزول في منطقة ما، وبعدها يتسلل البعض للنزول في تلك المناطق، وفي أوقات لا يتواجد بها منقذين مما يسفر عن وقوع حالات الغرق."إرتفاع حالات الغرق كان سببًا لظهور المبادرة"وقال "سامح الشاذلي" رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن إطلاق اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق كان بسبب مبادرة 'مصر بلا غرقي'، وكذلك بسبب إرتفاع حالات الغرق بجميع انحاء العالم، وخاصة بقارتي إفريقيا وآسيا، وقد شهدت مصر الكثير من حالات الغرق خلال موسم الصيف خاصة في عيد الأضحى."الهدف من مبادرة مصر بلا غرقى"وتابع الهدف من مبادرة ''مصر بلا غرقى'' هو نشر الوعي لتعليمات الإنقاذ، والإسعافات الأولية، ومحاولة الوصول لعدد كبير. من المواطنين لتوعيتهم لأهمية الإنقاذ، وكذلك لضرورة الإسعافات الأولية، وذلك بالتوازي مع اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، التي تبنته الأمم المتحدة في 25 يوليو من كل عام.وأضاف أن اللجنة العليا لمبادرة مصر بلا غرقى تشارك بها العديد من الوزارات، كما شاركت في العديد من الفعاليات، وزيارة (183) قرية بالساحل الشمالي، واكتشاف العديد من شهادات الإنقاذ غير السليمة، وكذلك تواجد منقذين غير مؤهلين."الحفاظ على حياة الإنسان هو هدف المبادرة"و قال الدكتور "عمرو حداد" مساعد وزير الشباب والرياضة، الحفاظ على حياة الإنسان هو هدف المبادرة، وتم تحديد يوم ٢٥ يوليو من كل عام ليكون يومًا عالميًا للحد من حالات الغرق، ومصر قد أطلقت فاعليات على مدار أسبوع كامل بدءًا من ٢٣ إلى ٣٠ يوليو في ٢٧ محافظة في مصر، مؤكدًا أن المبادرة تهتم أيضًا بممارسة الرياضة على الشواطئ وحمامات السباحة، لذلك يجب توافر جميع وسائل الأمان والتوعية للحفاظ على سلامة المواطنين."تنفيذ الفاعليات في كل محافظات مصر"وقالت الدكتورة "سونيا دنيا" رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ فعاليات المبادرة في 27 محافظة في البحر والنيل وحمامات السباحة، وذلك بالتعاون مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مضيفة أن جميع الوزارات تتعاون في مبادرة مصر بلا غرقى، لنتشارك سويًا خلال ٥ سنوات المبادرة، للحد من حوادث الغرق التي إزدادت خلال السنوات الماضية، سواء في الشواطئ أو حمامات السباحة مثل حوادث شاطئ النخيل، أو النادي الأوليمبي.وفي ختام الفاعلية عرض الدكتور هشام ربيع، الكود المصري لتأمين جميع المسطحات المائية بالجمهورية، مؤكدًا أنه يتطابق دوليًا مع الكود الدولي، حيث يعطي من خلاله شهادة الإستيفاء الفني.