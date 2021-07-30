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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر
الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:41 م
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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقسو درجات الحرارة غدًا السبت الموافق 31 يوليو 2021 في مصر، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر.
حالة الطقس غدا السبت 31/7/2021 في مصر
وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس غدًا ستكون شديدة الحرارة، وطقس رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.
وعن طقس الليل، واضحت الأرصاد، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
وتابعت "الأرصاد": من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الي القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
وتكون حالة البحر المتوسط،معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر
القاهرة 39 26
الإسكندرية 33 25
وادي النطرون 35 24
طنطا 38 24
شبين الكوم 39 25
دمنهور 35 25
بلطيم 33 24
مطروح 32 24
السلوم 34 22
سيوة 39 23
بورسعيد 33 25
دمياط 33 25
الزقازيق 39 25
المنصورة 38 25
الإسماعيلية 39 24
السويس 38 26
العريش 35 25
رفح 34 24
رأس سدر 39 25
نخل 38 21
نويبع 40 29
طابا 38 24
كاترين 33 17
الطور 36 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 37 27
الفيوم 39 26
بني سويف 39 26
المنيا 40 26
أسيوط 41 26
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 42 28
أسوان 42 28
إدفو 42 27
أبو سمبل 41 27
الوادي الجديد 42 27
شلاتين 38 26
أبو رماد 37 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر
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