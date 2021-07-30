ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقسو درجات الحرارة غدًا السبت الموافق 31 يوليو 2021 في مصر، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر.





حالة الطقس غدا السبت 31/7/2021 في مصر





وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس غدًا ستكون شديدة الحرارة، وطقس رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.





وعن طقس الليل، واضحت الأرصاد، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وتابعت "الأرصاد": من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الي القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.





وتكون حالة البحر المتوسط،معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر





القاهرة 39 26





الإسكندرية 33 25





وادي النطرون 35 24





طنطا 38 24





شبين الكوم 39 25





دمنهور 35 25





بلطيم 33 24





مطروح 32 24





السلوم 34 22





سيوة 39 23





بورسعيد 33 25





دمياط 33 25





الزقازيق 39 25





المنصورة 38 25





الإسماعيلية 39 24





السويس 38 26





العريش 35 25





رفح 34 24





رأس سدر 39 25





نخل 38 21





نويبع 40 29





طابا 38 24





كاترين 33 17





الطور 36 26





شرم الشيخ 39 30





الغردقة 39 29





مرسى علم 37 27





الفيوم 39 26





بني سويف 39 26





المنيا 40 26





أسيوط 41 26





سوهاج 41 26





قنا 42 27





الأقصر 42 28





أسوان 42 28





إدفو 42 27





أبو سمبل 41 27





الوادي الجديد 42 27





شلاتين 38 26





أبو رماد 37 26





حلايب 35 27





رأس حدربة 34 27



