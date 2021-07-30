Advertisements

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:41 م
حالة الطقس - صورة أرشيفية
حالة الطقس - صورة أرشيفية
Advertisements
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقسو درجات الحرارة غدًا السبت الموافق 31 يوليو 2021 في مصر، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية  حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس غدا السبت 31/7/2021 في مصر

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس غدًا ستكون شديدة الحرارة، وطقس رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وعن طقس الليل، واضحت الأرصاد، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتابعت "الأرصاد": من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الي القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتكون حالة البحر المتوسط،معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 38 24

شبين الكوم 39 25

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 32 24

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 39 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 26

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 25

نخل 38 21

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 33 17

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 31/7/2021 في محافظات ومدن مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس الغد درجات الحرارة غدا حالة الطقس في مصر حالة الطقس غدا

أخبار تهمك

آخر تفاصيل قضية محمود كهربا مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مبابي ينقلب على باريس سان جيرمان بسبب ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن قيمة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بيان عاجل وناري من برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ يوم

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل يفشل الزمالك قي تجديد عقد بن شرقي ؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مثيرة بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

مذبحة لاعبين في برشلونة بقيادة لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أسماء مصابي انقلاب حافلة مدرسية على طريق المنصورة - القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم بيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

حالة الطقس غدا الخميس 13 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافطات مصر

ننشر حالة الطقس غدا الخميس الموافق 29-4-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 1/7/2021 في مصر

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

حالة الطقس غدا الأربعاء 17 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

09:31 م

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

07:55 م

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان