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اسعار النفط تواصل مكاسبها للشهر الرابع على التوالي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، ليحقق خام القياس العالمي برنت مكاسب للشهر الرابع، في ظل تنامي الطلب أسرع من العرض وتوقعات بأن تخفف اللقاحات وقع زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 بأنحاء العالم.

 

صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر ، والتي حل أجلها يوم الجمعة، 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل. وأغلق عقد أكتوبر تشرين الأول الأنشط مرتفعا 31 سنتا إلى 75.41 دولار للبرميل.

 

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة لتختم الجلسة على 73.95 دولار للبرميل.

 

حقق كلا خامي القياسي مكاسب بأكثر من اثنين بالمئة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع برنت 1.6 بالمئة في يوليو تموز، صعوده الشهري الرابع على التوالي. واستقر غرب تكساس على مدار الشهر.

 

وحتى مع تنامي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبأنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة كالتي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.

 

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إيلينوي، "يبدو أن سوق النفط أعادت النظر في عامل فيروس كورونا عندما خلصت إلى أن الطلب لن يشهد إلا تراجعا متواضعا، ولو قياسا إلى تهاوي الاستهلاك في العام الماضي."

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